Benedetta Malagrotta, quando la discarica non era la città

Le discariche non sono belle, ma sono servite per decenni a Roma e in Italia per liberarci dai nostri rifiuti. Una storia

Erano le 8 di sera della antivigilia di Natale del 1980 quando il sindaco Luigi Petroselli, accompagnato da Ugo Vetere, assessore al Bilancio, che gli succederà come sindaco, dopo l’infarto che stroncò Petroselli durante i lavori del Comitato centrale del Pci il 7 ottobre 1981, incontra Manlio Cerroni, già attivo nel trattamento dei rifiuti di Roma. La riunione come è facile desumere dal giorno e dall’ora è urgente. Roma tanto per cambiare è sull’orlo di un’emergenza rifiuti. I mezzi che li raccolgono non sanno dove scaricarli e sono costretti a servirsi di alcune cave abusive ormai abbandonate. Solo un anno prima sulla spinta delle forze di sinistra che avevano conquistato il Campidoglio con Carlo Argan, famoso storico dell’arte, gli impianti privati erano stati rilevati da una società pubblica del comune di Roma. E naturalmente erano entrati subito in sofferenza per l’incapacità tecnica a gestirli. Erano impianti allora molto avanzati dal punto di vista tecnologico. Ben prima dell’avvio delle raccolte differenziate erano in grado di separare l’indifferenziato in varie categorie merceologiche, avviandone alcune al riciclaggio. Sembrerà incredibile ma quegli impianti, realizzati da privati, finirono sul New York Times, in un articolo di Barry Commoner, allora guru dell’ambientalismo mondiale con il suo libro “Il cerchio da chiudere” che fu tradotto in più di 30 lingue e pure sui depliant della Cook, agenzia turistica internazionale, che li inserì fra i suoi tour romani.