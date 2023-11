La manifestazione di Roma contro la violenza sulle donne, piena di significati ma con osceni silenzi  

La piattaforma della protesta denuncia "il genocidio in corso del popolo palestinese” che non c'è, ma non condanna gli stupri di donne israeliane perpetrati il 7 ottobre

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, questa la denominazione completa, è stata istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite e, per quanto l’Onu spesso non offra granitica prova dell’efficacia dei suoi enunciati, è uno dei suoi appuntamenti più importanti e simbolici e va onorato. A Roma ci sarà una manifestazione, dal Circo Massimo a San Giovanni, organizzata nel nome di Giulia Cecchettin dalla rete Non una di meno con uno slogan molto identitario e connotativo, “Transfemminist* ingovernabili contro la violenza patriarcale”. E’ legittimo, non si tratta di una manifestazione “unitaria” o di carattere istituzionale ed è ottima cosa “fare rumore” contro il femminicidio. A fare sorgere però dubbi, legittimi e insuperabili, sono alcuni contenuti, non marginali, rivendicati dalla rete organizzatrice, che hanno indotto molti a non partecipare. Il primo e tremendamente grave è l’assenza, in una manifestazione contro la violenza di genere e sulle donne, di una condanna degli stupri di donne israeliane perpetrati il 7 ottobre.