In piazza per le donne, oltre le distinzioni politiche

Scendere in piazza oggi, 25 novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne; e farlo da destra, anche se la piattaforma della manifestazione indetta dal movimento “Non una di meno” non contiene soltanto parole di denuncia contro abusi e violenza di genere, ma anche critiche al governo Meloni per la sua posizione su diritti e politica estera. “Io sarò al Circo Massimo con i miei figli”, dice Annalisa Terranova, penna del Secolo d’Italia, scrittrice e profonda conoscitrice delle storia politica e culturale della destra italiana. “E credo che, come me, sarà in piazza anche molta gente che per vari aspetti non si ritrova nella piattaforma della manifestazione. Ma oggi prevale altro, e cioè che è necessario essere una moltitudine”. Una moltitudine, dice Terranova, “che con la propria presenza vuole affermare la centralità e l’intangibilità della donna, la sacralità della sua vita”. Non teme, Terranova, eventuali cori antipatizzanti: “Le donne vittime di abuso non solo soltanto corpi violati, sono anime, e per queste anime, ora più che mai, dobbiamo ragionare sui sistemi valoriali. Non ha senso fermarsi alle singole parole di ‘Non una di meno’, agli aspetti di femminismo separatista. Bisogna esserci oggi, in tanti, perché la morte di Giulia ha reso evidente che si è arrivati a un punto limite. Il suo sorriso sarà per sempre il simbolo di un momento di rottura, come lo fu, negli anni Settanta, il massacro del Circeo. La ferita è profonda, smuove tutti, tutti dobbiamo interrogarci, liberandoci dalle incrostazioni ideologiche”.

