Contro il femminicidio le regole non bastano, ed è ora di capirlo

All’ennesimo articolino – il mio – benintenzionato dopo che una ragazza ci aveva rimesso la vita perché il fidanzato aveva deciso che doveva morire, ho perso le forze. Il tono molto accorato come si addice alle circostanze, poi sempre più ipocrita e commosso, tanto chi scrive un tema lo sa fare. Stabat Mater, un’altra volta, ma cambiando gli accordi. Così ho pensato che potevo pure stare zitta, tanto con o senza la centesima bella frase è uguale. Sto appresso a un funerale. Davanti non c’è un futuro da costruire, c’è una bara. Né fiori né opere di bene, figurati le parole che fine devono andare a fare, oggi. Le card instagram più visualizzate riportano una poesia. Il giorno dopo bruciate tutto. Cosa dobbiamo bruciare? E infatti siamo andate a lavorare come ogni mattina. Poi ti dici che non serve neanche il nichilismo dei predestinati. Non serve stare come sto io. Vuol dire che hai già perso, anzi hai perso due volte. Si deve combattere. E io vorrei pure combattere, ma contro chi? Il patriarcato? la mentalità? Tutti gli uomini?