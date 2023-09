Il Qatargate sta diventando il più grande scandalo di mala giustizia in Belgio

La Camera d’accusa del tribunale di Bruxelles ha accettato di avviare una procedura di verifica delle indagini preliminari condotte dal giudice Claise. Cosi il presunto caso di corruzione al Parlamento europeo rischia di trasformarsi in un "Belgiumgate". Anche nell’Ue la democrazia muore se corrotta dal giustizialismo

"Non è più il Qatargate, ma il Belgiumgate!”. Questa è l’espressione che ha usato Sven Mary, uno degli avvocati dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, dopo che la Camera d’accusa del tribunale di Bruxelles ha accettato di avviare una procedura di verifica delle indagini preliminari dell’inchiesta sullo scandalo del Qatargate. Tradotto: ci sono sufficienti elementi per fare un “processo” per verificare la regolarità dell’operato della Procura federale belga, a cominciare dal giudice istruttore Michel Claise. Gli avvocati di Kaili contestano la violazione della sua immunità.