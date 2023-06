Così la presunzione di colpevolezza ha deformato il Qatargate

Bruxelles. Le prime interviste di Eva Kaili dopo la sua liberazione dal carcere rafforzano molti degli interrogativi emersi nei sei mesi del Qatargate. Il più grave scandalo di corruzione che abbia mai colpito il Parlamento europeo alla fine potrebbe rivelarsi piccolo, limitato a una piccola cerchia legata ad Antonio Panzeri, che ha operato nell’ombra come una lobby, sfruttando relazioni personali e famigliari per cercare di influenzare decisioni, ricevendo molti soldi in contanti, senza emettere fattura per i servizi concessi al Qatar e al Marocco. Il grande romanzo presentato dal giudice belga che dirige l’inchiesta, Michel Claise, era pieno di pagine sulle indagini e le perquisizioni clandestine dei servizi segreti, su autorevoli organizzazioni non governative vendute a potenze straniere, su grandi manovre per condizionare i deputati, su valigie di soldi distribuite nel cuore dell’Ue, su arresti e mandati d’arresto europei per deputati, funzionari e assistenti. Sei mesi dopo, il romanzo è diventato d’appendice e il presunto capo dell’organizzazione criminale (Antonio Panzeri, l’ex deputato europeo del Partito democratico che ha firmato un accordo con la procura diventando il “pentito” del Qatargate) sfrutta un ex collaboratore e chiede favori agli amici italofoni. Ci sarebbe da ridere, ma l’abuso di “credulonità” ha effetti nefasti sulle libertà personali e sullo stato di diritto collettivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE