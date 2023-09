L'eurocomplotto che non c'è. Sui migranti l'Ue sta dando sostegno a Roma

Alla ricerca di un capro espiatorio per il fallimento della sua politica migratoria, il governo Meloni denuncia un fantomatico “eurocomplotto” per sabotare il memorandum con la Tunisia. Imboccato da fonti di Palazzo Chigi, il Giornale ieri ha avuto l’audacia di indicare come responsabili due deputati del Pd: Brando Benifei e Pietro Bartolo sarebbero la nuova Spectre dell’Ue, più influente e potente di Ursula von der Leyen. In realtà, i due (non ce ne vogliano) contano assai poco a Bruxelles. La presidente della Commissione, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, ha confermato la sua adesione alla strategia di Meloni sugli accordi con paesi terzi e lotta ai trafficanti. Von der Leyen è in contatto con il presidente del Consiglio su Lampedusa. La commissaria Ylva Johansson ha parlato con Matteo Piantedosi ed è pronta a fornire ulteriori aiuti per l’emergenza sull’isola. E la Commissione va avanti per attuare il memorandum con la Tunisia, nonostante le critiche e la decisione di Tunisi di vietare l’ingresso a una delegazione del Parlamento europeo.

