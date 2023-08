Il golpe in Niger complica i progetti europei di indipendenza energetica

A proposito delle possibili ricadute energetiche del golpe in Niger si è parlato soprattutto dell’uranio, di cui il paese ha la settima riserva del mondo: il 5 per cento del totale, per 3.243 tonnellate, e il 25 per cento delle forniture alla Ue. Un problema soprattutto della Francia. Un problema per la Nigeria può essere invece il gasdotto trans-sahariano, il Tsgp, che servirebbe a portare direttamente il gas dal paese alla costa mediterranea dell’Algeria, e di lì in Europa. Un’alternativa in più alle forniture di Putin, e che però dovrebbe passare per il Niger. È vero che si tratta di un’idea quasi altrettanto annosa che il Ponte sullo Stretto di Messina, fu proposta infatti per la prima volta negli anni 70. Il 14 gennaio 2002 la Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc) e la compagnia petrolifera nazionale algerina Sonatrach avevano firmato il memorandum d’intesa.

