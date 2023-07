Sul fine vita decidano i medici, non i giudici

La morte, avvenuta ieri, di una paziente oncologica di 78 anni, è stata provocata dall’assunzione volontaria di un farmaco, in ottemperanza alla disposizione della Corte costituzionale che ha riconosciuto questa possibilità quando siano accertate dalle strutture mediche le circostanze di impossibilità di cura e di volontarietà. E’ uno dei pochi casi di eutanasia avvenuti senza passare per un complesso iter giudiziario, ma basati su un rapporto tra paziente e struttura medica. Il diritto alla vita è un diritto fondamentale, ma quando lo si trasforma nel dovere di patire sofferenze inutili senza alcuna speranza che questa condizione possa cessare, diventa un’altra cosa. E’ ragionevole accertare che le circostanze siano quelle indicate, per evitare rischi di abusi o di errata valutazione della situazione clinica, ed è giusto che queste valutazioni delicate vengano effettuate da un medico in cui si ha piena fiducia. Aggiungere alle sofferenze della malattia il peso di tortuosi percorsi giudiziari non è né utile né necessario, se non in casi eccezionali.

