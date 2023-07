A Trieste l'ultimo esempio del caos senza fine sul presunto diritto a morire

Il tribunale triestino non ha accolto le richieste di una donna affetta da sclerosi multipla, ma si è limitato a richiedere formalmente all’azienda sanitaria se siano presenti i criteri individuati dalla sentenza della Corte costituzionale per considerare illegittimo l’articolo 580 del codice penale. Eppure continuare ad appellarsi alla giurisprudenza rende la situazione ancor più caotica

Non si capisce secondo quale logica vi sia qualcuno che continua a ritenere ogni passo verso la legittimazione del diritto a morire come una vittoria e una conquista di civiltà. Una donna triestina di 55 anni, della quale sappiamo solo che è affetta da sclerosi multipla, a maggio aveva fatto ricorso contro l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi) chiedendo fosse da quest’ultima autorizzato l’iter per il suicidio assistito. E’ di ieri la notizia che il tribunale di Trieste non ha accolto le richieste della donna non “sussistendo i requisiti di attualità” ma si è limitato a richiedere formalmente all’azienda sanitaria se siano presenti i criteri individuati dalla sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019 per considerare illegittimo l’articolo 580 del codice penale: presenza di mezzi di sostegno vitale, patologia irreversibile e fonte di sofferenze psichiche o psicologiche intollerabili, capacità di prendere decisioni lucide e consapevoli.