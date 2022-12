“Anziché l'ascensore le diamo l'eutanasia”. Paura per i disabili in Canada

E uno dei responsabili dell’eutanasia in Olanda avverte: “La situazione è fuori controllo, in alcune parti dei Paesi Bassi fino al 15 per cento dei decessi sono il risultato di morti intenzionali”

Simons, un importante rivenditore di moda canadese, ha realizzato un filmato tre minuti per sostenere l’eutanasia di una donna di 37 anni, Jennyfer Hatch. In un’intervista al National Post canadese, il capo di Simons ha affermato che il film voleva “costruire le comunità in cui vogliamo vivere domani e lasciare ai nostri figli.” Il messaggio del video è chiaro: la santità dell’eutanasia. “Negli ultimi anni, il Canada ha stabilito alcune delle leggi sull’eutanasia più permissive al mondo, consentendo agli adulti di cercare il suicidio assistito dal medico o l’eutanasia diretta per molte forme diverse di sofferenza grave, non solo per malattie terminali” scrive Ross Douthat sul New York Times.