L'Olanda estende l'eutanasia agli under dodici

L’Olanda vuole estendere l’eutanasia ai bambini tra uno e dodici anni, ha detto il ministro della Salute Ernst Kuipers che, su consiglio dei pediatri, propone un protocollo simile a quello già esistente per i neonati. Nel 2016 l’allora ministro della Salute, Edith Schippers, aveva stanziato 400 mila euro per uno studio teso a valutare l’ammissibilità dell’eutanasia per bambini da uno a dodici anni. Oggi, infatti, i bambini fino a un anno possono essere uccisi con il consenso dei genitori in base a criteri stabiliti dal “Protocollo di Groningen”. I bambini con più di dodici anni possono invece accedere all’eutanasia previo consenso. Tra due e dodici anni esiste una “zona grigia”. Ora si vuole normare anche quella, far entrare la “luce” del diritto. In un editoriale pubblicato su Handelsblad, il professor Theo Boer, uno dei padri della legge olandese sull’eutanasia, aveva fatto autocritica, osservando che il suo paese ormai “galoppa verso la morte”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE