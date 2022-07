Così la fantascienza reagì alla sentenza Roe v Wade

"Walter stava giocando a nascondino quando vide il furgone bianco al di là della macchia di cipressi, e capì subito cos’era. Pensò: ‘E’ il furgone bianco dell’aborto. E’ venuto a prendere qualche bambino per un aborto post-partum. E forse’, pensò, ‘l’hanno chiamato i miei genitori. Per me’”. E’ l’inizio del racconto “The Pre-Persons” (Le pre-persone), scritto un anno dopo la sentenza Roe v Wade che trasformò l’aborto in un diritto costituzionale negli Stati Uniti. Non venne scritto da un fanatico pro life, ma da Philip K. Dick, il grande scrittore di fantascienza di “Blade Runner”, “Total Recall”, “Minority Report” e altri classici. Quel raccontino avrebbe messo non poco in imbarazzo i suoi cultori, al punto che Vittorio Curtoni, che per Mondadori tradurrà negli anni Novanta i racconti di Dick nei quattro volumi delle “Presenze invisibili”, delle “pre-persone” non fa menzione.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE