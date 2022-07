Grisham, dem e anti abortista, e i dubbi che l'America dovrebbe coltivare

Il paesaggio dopo la battaglia che abbiamo imparato a riconoscere come l’America – ogni volta più ammaccato: la battaglia #BLM, la battaglia di Capitol Hill, ora l’abolizione della Roe vs Wade – è fatto di contrapposizioni senza compromessi, di posizioni radicalizzate, di crescente incapacità anche solo a legittimare le posizioni altrui. E’ come se si stesse perdendo (non solo in America, va detto) la capacità della sfumatura, della contraddizione, di ammettere che esistono terreni minati per tutti, dove addentrarsi con cautela è necessario. L’aborto radicalizza sempre più questo dualismo. Eppure è un tema che i dubbi e le contraddizioni inviterebbero a coltivare. Spesso spiazzando anche le biografie personali o politiche.

