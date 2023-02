Perché così poche persone hanno fatto il testamento biologico? Una piccola inchiesta

La legge esiste dal 2017, ma in pochi ne hanno usufruito. Forse perché l'informazione è una condizione necessaria per l'esercizio delle nostre libertà. Anche quando scegliamo di non usarle

Quando una mia amica mi ha detto che aveva prenotato la chiesa per sposarsi due anni più tardi ho pensato “ma chissà se tra due anni hai ancora voglia di sposarti”. Quando mi chiedono se posso andare da qualche parte il prossimo mese mi domando “e che ne so?, dipende da come mi sveglio”. A parte la mia cronica incapacità di pensarmi al futuro (ce l’ho sempre avuta) e la mia oscillazione umorale, c’è una questione seria che riguarda la nostra identità personale. Come facciamo a dire che noi siamo gli stessi di ieri e saremo gli stessi domani? Come facciamo a sapere che cosa desidereremo domani o la prossima estate? Più tempo ci mettiamo tra oggi e domani, più la faccenda si complica.