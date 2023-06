Guerra in Ucraina, Stati Uniti, riforma della giustizia in Israele. Netanyahu fa chiarezza

Parlando con il Wall Street Journal, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di voler continuare con la sua riforma della giustizia, ma ha deciso di lasciar cadere le misure più controverse (in particolare quelle che consentono al potere legislativo di ribaltare le decisioni della massima rappresentante del potere giudiziario, la Corte suprema); ha detto che la collaborazione con gli Stati Uniti è forte e profonda, e pazienza se Joe Biden non l’ha ancora invitato alla Casa Bianca, prima o poi si vedranno; ha detto che non ha rifornito l’Ucraina di sistemi di difesa (in particolare il più ambito, l’Iron Dome) perché teme che possano finire nelle mani dell’Iran, ma che ha fatto presente a Mosca che l’alleanza militare con Teheran è un problema molto serio per Israele; ha detto che andrà in visita in Cina e che il presidente Herzog andrà prima di lui, a metà luglio, ma che questo non ha nulla a che vedere con le relazioni con l’America; ha detto che nonostante i rapporti con l’Autorità palestinese non erano così tesi da anni, si oppone ai suoi collaboratori che chiedono di disconoscere questi rapporti, e che continua a sostenere il piano della leadership palestinese deciso con gli Stati Uniti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE