Netanyahu contestato a Roma per la sua riforma della giustizia

Un centinaio di cittadini israeliani in Italia sono scesi in Piazza Santi Apostoli per manifestare contro la riforma del sistema giudiziario

In concomitanza con la visita del primo ministro Benjamin Netanyahu a Roma, un centinaio di cittadini israeliani in Italia sono scesi in Piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare contro la riforma del sistema giudiziario che, secondo gli organizzatori, mina il sistema democratico del Paese.

La manifestazione organizzata dal gruppo indipendente "Liberi cittadini israeliani" punta a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana "sulla deriva anti-democratica dell'attuale governo di estrema destra in Israele", dice Itamar Danieli uno dei promotori della manifestazione