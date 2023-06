L'arresto discutibile di Minenna, ai domiciliari nonostante le vaghe esigenze cautelari

Non si può non manifestare perplessità di fronte ai motivi che l'hanno portato in stato di fermo. Dagli atti emerge che il gip di Forlì aveva respinto ad aprile una prima richiesta nei suoi confronti, sottolineando l’assenza del pericolo di reiterazione del reato

Questo giornale non è sospettabile di simpatie nei confronti di Marcello Minenna, ex direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta anticorruzione della procura di Forlì che vede al centro un appalto per la fornitura di mascherine, con il coinvolgimento dell’ex deputato della Lega, Gianluca Pini. Per anni il Foglio ha denunciato i conflitti di interesse di Minenna e la spregiudicatezza con cui in tutto questo tempo si è mosso nella politica e nei palazzi del potere. Eppure, non si può non manifestare perplessità di fronte ai motivi che hanno portato Minenna ai domiciliari. Dagli atti emerge che il gip di Forlì aveva respinto ad aprile una prima richiesta di misura cautelare nei suoi confronti, sottolineando l’assenza del pericolo di reiterazione del reato, così come quello di inquinamento probatorio o di fuga.