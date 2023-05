Milano e il ballo della sicurezza percepita

Non c’è tema politicamente più spigoloso e scivoloso della sicurezza. Ogni volta che le istituzioni sono costrette ad affrontarlo quello che dovrebbe essere un obiettivo comune – “la sicurezza non è di destra né di sinistra” è il mantra – si trasforma in un rituale minuetto in cui diventa difficile fissare le coppie. E ai cittadini, che vorrebbero qualche certezza in più e un po’ di percezione ansiogena in meno, non resta che osservare senza capire. Ma non è solo colpa della “cattiva” politica, è che l’oggetto-sicurezza è sfuggente. Prendiamo Milano, in cui tra stupri in stazione o in discoteca e risse al coltello nelle vie della movida e nelle periferie la percezione è molto peggiorata negli ultimi anni. Ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è andato controcorrente: “A Milano non esiste un problema di sicurezza”. E, per quanto riguarda l’area (criminogena) della stazione, ha affermato: “Nel quadrante della stazione Centrale i reati tipici come furti, rapine e violenze sessuali, sono calati del 39 per cento rispetto al 2019”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE