La tragedia di Guidonia e l'altruismo eroico di un pilota

Il tragico scontro tra due aerei di addestramento militari nel cielo di Guidonia ha provocato in tutti un grande dolore per la perdita dei due piloti coinvolti. Ma il tragico episodio suscita anche un’ammirazione che ci si augura davvero condivisa, per il comportamento di uno dei due piloti che, pur in una situazione di estrema tensione e difficoltà, ha pensato con lucidità di evitare danni alle abitazioni e ai civili, ed è riuscito a evitarle schiantandosi poi sulla strada, salvando vite umane. E’ difficile immaginare la concentrazione e la freddezza necessarie per scegliere la rotta sulla base di una finalità umanitaria, quando ci si trova a rischio della vita.

