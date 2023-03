Gli italiani apprezzano la linea Meloni sul Superbonus: il sondaggio

Gli elettori apprezzano la posizione del governo Meloni sul Superbonus, o almeno ne comprendono le ragioni. Secondo un sondaggio di Swg, infatti, solo per il 10 per cento degli intervistati il bonus edilizio del 110 per cento è stato “una scelta giusta ed è stato fatto con le modalità giuste”. La stragrande maggioranza, il 58 per cento, ritiene invece che “è stato una scelta giusta ma fatto con le modalità sbagliate”. Mentre il 16 per cento, più degli ultra favorevoli, pensa che il Superbonus è stato “una scelta sbagliata, non andava fatto”. Da questi dati potrebbe sembrare che la maggioranza sia favorevole alla misura varata dal governo Conte II, ma alla domanda su cosa dovrebbe fare ora il governo solo il 16 per cento (prevalentemente elettori M5s) ritiene che il Superbonus andrebbe “prorogato ancora per un po’ di tempo così com’è”. Una quota maggiore, il 20 per cento, pensa che andrebbe “fermato definitivamente”. Mentre un’ampia maggioranza, il 46 per cento, ritiene che vada “prorogato ma ridimensionandolo di molto”, prevedendo ad esempio una “detrazione al 90 o al 65 per cento, vincoli di reddito, niente cessione del credito, esclusione delle seconde case). Che sono, più o meno, esattamente i nuovi criteri adottati da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti prima in legge di Bilancio e poi con il decreto di febbraio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE