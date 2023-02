Superbonus e Minibot. La surreale parabola dei crediti fiscali

Il paradosso della moneta fiscale: proposta dalla Lega per uscire dall'euro, realizzata dal Pd con la cedibilità dei crediti d'imposta; abolita da Giorgetti e Meloni che incolpano la sinistra di aver realizzato le idee della destra. Non è politica, ma commedia

L’Italia è un paese strano, dove si presta molta attenzione alle chiacchiere più che alla sostanza, dove si guarda più a cosa dicono i partiti che alle cose concrete che fanno. E per questa ragione la politica, molto spesso, si trasforma in una sorta di commedia all’italiana con ribaltamenti dei ruoli stranianti e quasi comici. La parabola del Superbonus 110 per cento, con la sua cedibilità illimitata dei crediti fiscali, benché grave per i conti pubblici, è una di questi casi per niente seri.