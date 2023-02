Perché non dobbiamo vergognarci del Superbonus

Tutti sotto processo per aver fatto per una volta una cosa buona. Serve pudore per trattarlo, questo figlio di un pensiero d’emergenza e di una giusta azione: i veri truffatori sono quelli che rinnegano il passato

C’è gente che vive in un mondo parallelo. Siccome Conte no le gusta il Superbonus e varianti è carta da debito improvvisata dal grillo-demente. Siccome Draghi le gusta mucho è il grande nemico del Superbonus, oggi vendicato dallo splendido Giorgetti che fa ciò che Egli non potette fare, ahinoi. Siccome con il Superbonus, anche con Lui, questo Batman dell’economia reale, abbiamo evitato la recessione alla ’29 dopo la pandemia, anzi ci siamo ringalluzziti di pil meglio degli altri competitori, e l’occupazione non conosce sfracelli al seguito del bâtiment, quand le bâtiment va tout va, ecco che la contabilità Eurostat ci designa, noi e le generazioni apocalittiche a venire, lardellati di un debito di duemila euro a testa, neonati compresi (e “i medici di famiglia non servono più”, ipse Giorgetti dixit alla vigilia del disastro sanitario ospedaliero). Ora è evidente che Draghi nel discorso sulla fiducia al Senato, ormai in uscita in polemica con i contiani alla ricerca di salvezza elettorale, aveva aggiustato il tiro, ingravescente inflatio e tassi in risalita, ma il padre dell’intervenzionismo stato-banche è meritoriamente Lui, Supermario Superbonus et Magister.