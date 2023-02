Processo a Draghi. Per FdI sul Superbonus ha più colpe di Conte: "Si doveva dimettere"

Il partito di Meloni punta il dito sull'ex premier: "Ha permesso la creazione di moneta fiscale per inseguire il sogno Quirinale". In FdI c'è chi si chiede se pure lui lo abbia utilizzato

Adesso la colpa è in concorso: concorso esterno nella sciagura Superbonus. Secondo FdI, e si intendono i vertici del partito, la “più grande truffa del secolo”, la misura “che rischia di sfasciare i conti pubblici” ha un responsabile noto che si chiama Giuseppe Conte e uno meno noto che “ha preferito chiudere gli occhi anziché dimettersi, un presidente che è responsabile quanto o forse più di chi la misura l’ha inventata”. Quel presidente è Mario Draghi. Per FdI ha permesso la “creazione di una moneta fiscale per inseguire il sogno del Quirinale”.