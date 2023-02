Il sollievo dei Tory sul Protocollo nordirlandese dice tutto sulla Brexit

Il Times di Londra ieri dedicava un grande e poco polemico spazio all’accordo in arrivo sul Protocollo nordirlandese, l’ultimo pezzettino (e invero cruciale) dell’accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. C’era quasi, in quel tono piatto e rassicurante, il sollievo malcelato del mondo conservatore britannico che, dopo essersi fatto a pezzi più o meno da solo per anni, oggi si ritrova a voler scansare il gioiello che ha portato in trionfo per tutto questo tempo: la Brexit sarà pure fatta ma funziona malissimo, il Regno Unito, già avviato su una strada declinante, non cresce più, e l’animosità contro l’Unione europea si è rivelata inutile e forse controproducente. Ben venga quindi un altro accordo, dopo che i due ex premier Boris Johnson e Liz Truss l’avevano rimandato e boicottato; ben venga una tregua negoziata che permette al governo di Rishi Sunak di tacere sulla Brexit, di ignorare l’elefante nella stanza, con la speranza che l’istinto distruttivo che ha colto spesso i Tory non si riproponga anche questa volta.

