Anche il Cambridge Dictionary capitola alla Neolingua

Ogni rivoluzione domina la lingua per avere un’uniformità di espressione che serva da veicolo all’ideologia. George Orwell in “1984” immortalò la sostituzione dell’Archeolingua con la Neolingua. Quando il governo socialista spagnolo di José Luis Rodríguez Zapatero varò la sua “rivoluzione famigliare”, decise di vietare i tradizionali riferimenti di genere nei documenti relativi alla famiglia. Adesso anche il celebre Cambridge Dictionary capitola agli attivisti woke aggiornando la sua definizione di “donna” per includere chiunque “si identifichi come donna”. “Un adulto che vive e si identifica come femmina anche se si può dire che avesse un sesso diverso alla nascita”. Esempi di utilizzo includono “Mary è una donna a cui è stato assegnato il genere maschile alla nascita”.

