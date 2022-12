Il costo della diplomazia degli ostaggi

Brittney Griner è atterrata ieri all’aeroporto della base militare di San Antonio, in Texas, dopo dieci mesi agli arresti in Russia. Qualche ora prima, a Mosca, era arrivato Viktor Bout, il trafficante liberato dall’America e accolto in aeroporto come un eroe, tra i fiori e gli abbracci della moglie e della madre. Lo scambio di prigionieri tra America e Russia è avvenuto ad Abu Dhabi, e secondo quanto riportato dalla Bbc Washington e Mosca ci lavoravano da luglio. La cestista Griner è tornata a casa, così come uno degli uomini più ricercati dall’Fbi, ed è il segnale che la cosiddetta diplomazia degli ostaggi è ancora una delle forme più efficaci, per i regimi autoritari, per ottenere qualcosa dai paesi occidentali. E’ spaventoso, ma attualissimo.

