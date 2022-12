Il piano B di Teheran se crolla il regime: la fuga in Venezuela

La retorica antiamericana ha permesso di fortificare il rapporto tra i due paesi. Ora la rivoluzione non si ferma. Così le autorità iraniane hanno avviato i negoziati con Caracas per proteggere i capi pasdaran e le loro famiglie

Ankara. La Repubblica islamica in Iran scricchiola sotto la forza impetuosa di un moto rivoluzionario di manifestanti che da ottantatré giorni sta mettendo sotto scacco il regime. Le proteste pacifiche non si fermano nonostante l’impiego della forza bruta da parte del regime e corrono voci sempre più insistenti sui media internazionali secondo cui le autorità iraniane avrebbero predisposto un piano B nel caso in cui vi dovesse essere una impennata inarrestabile e decisiva dell’insurrezione popolare. Un piano che consisterebbe in una fuga verso il Venezuela, paese disposto a fornire loro rifugio sicuro dopo un eventuale crollo definitivo. Teheran è impegnata in un massiccio investimento a Caracas che oscilla tra i 5 e i 7 miliardi di dollari. L’asse Teheran-Caracas si è cementato con la retorica antiamericana e con il ruolo della diaspora sciita in America latina che ha assunto un peso economico notevole. Fonti diplomatiche occidentali confermano il fatto che il governo venezuelano avrebbe avviato negoziati con la Repubblica islamica riguardanti la protezione dei capi dei pasdaran e delle loro famiglie.