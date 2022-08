Salman Rushdie è stato pugnalato al collo

È successo durante una presentazione a New York. L'intellettuale e scrittore era nel mirino dal 1989, ovvero da dopo aver pubblicato i "Versetti satanici" che lo portarono a una condanna a morte

Era il giorno di san Valentino del 1989, quando dall’Iran arrivò la condanna a morte di Khomeini: “Informo l’orgoglioso popolo dell’islam che l’autore dei ‘Versetti satanici’ che è contro l’islam, il Profeta e il Corano, e tutti coloro che sono implicati nella sua pubblicazione essendo consapevoli del suo contenuto, sono condannati a morte”. Il giorno stesso Salman Rushdie fu prelevato dalla sua casa a Islington, a nord di Londra, dal servizio segreto inglese, per essere portato nelle oltre cinquanta “case sicure” in cui lo scrittore avrebbe vissuto per dieci anni.