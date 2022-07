Ferragni e la sicurezza a Milano: su cosa ha ragione e su cosa sbaglia l'influencer

L'allarme lanciato su Instagram è in parte vero e in parte infondato. Spunti utili per Sala, che farebbe bene a tener conto del problema (e dei numeri)

In un post pubblicato su Instagram e diventato subito virale, Chiara Ferragni si è detta “angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano”, e ha rivolto un appello direttamente al sindaco Beppe Sala: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell’incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”. Affermare che a Milano la situazione, sul piano della sicurezza, sia “fuori controllo” è piuttosto eccessivo, ma su alcuni aspetti l’imprenditrice e influencer ha ragione. I dati relativi alla sicurezza a Milano, diffusi lo scorso marzo dal prefetto Renato Saccone, evidenziano un calo generale dei reati di quasi il 30 per cento negli ultimi dieci anni: dai 164.569 reati del 2011 si è scesi nel 2021 a 116.970 con una diminuzione del 28,92 per cento. In particolare, sono calati drasticamente omicidi, lesioni e furti.