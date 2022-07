Tra scioperi selvaggi e freni alla logistica Milano è fragile. Ma al centro d'Europa

Milano si consolida come smart city, ma presentano il conto problemi mai risolti. Perché se basta lo smartphone per avere a casa o in azienda (in linea teorica) la spesa, una pizza o un carico di alluminio, c’è ancora chi cede alla tentazione delle piste ciclabili come priorità. La pandemia e la guerra tolgono ossigeno alla crescita e Milano organizza un forum sul “sistema della mobilità che in una città non incide solo sugli spostamenti delle persone – spiega l’assessore Arianna Censi – ma può condizionare profondamente la qualità della vita di tutti i cittadini. La sfida è perciò quella di provare a immaginare nuovi modi di muoversi, cercando di rispondere alla domanda di efficienza, inclusività, sicurezza ma anche alle urgenze di risposta alla crisi energetica, ambientale e climatica”.



