Le primarie che fanno bene

Giuseppe Conte ed Enrico Letta si sono incontrati e hanno dato il via, salvo verifiche a livello locale, all’alleanza per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana, che dovrebbe essere preceduto da primarie di coalizione. La formula tecnica sarà nuova, con una prevalenza del voto online e senza l’obbligo di una sottoscrizione di qualche euro all’atto della registrazione come elettore della coalizione. Sembrano elementi puramente formali, ma hanno il loro rilievo, perché rappresentano una via di mezzo tra il meccanismo tradizionale delle consultazioni nei gazebo del Pd e quelle sulla piattaforma informatica dei 5 stelle. Al di là delle incognite connesse alle novità procedurali bisognerà considerare i problemi politici, dall’esclusione dal “campo largo” di formazioni più centriste alla possibilità di secessioni tra i 5 stelle (il catanese Dino Giarrusso si era autocandidato alla presidenza siciliana).

