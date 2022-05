Conte segue la "linea Giarrusso". E Letta, a pranzo con Prodi, sbuffa

Dino Giarrusso ha abbandonato il M5s. E uno starebbe per dire: vabbè, uno in meno. Se non fosse che l’ansia da like di Giuseppe Conte è tale che i fuoriusciti lo mandano in angoscia. “Perché quello dovrebbe essere lo spazio nostro – urla il senatore Gianluca Castaldi – quello dell’opposizione a Draghi”. E così succede che Mariolina Castellone, la leader del M5s a Palazzo Madama, quando scopre che l’ex grillino Lele Dessì, ora a capo dei Comunisti italiani, in conferenza dei capigruppo annuncia il voto contrario della sua componente sul calendario d’Aula, subito si accodi: “Noi da settimane chiediamo che il premier riferisca in Aula. Per cui votiamo anche noi contro il governo”.

