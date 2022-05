Il tesoriere M5s condivide il murales con Draghi al guinzaglio di Biden

Il deputato grillino ha pubblicato il post su Instagram, scatenando la reazione nelle chat grilline. "Grave, Conte si scusi"

Un murales comparso a Roma che ritrae il presidente americano Joe Biden che tiene al guinzaglio il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, raffigurato come la lupa capitolina che allatta Romolo e Remo. Un'opera chiaramente irrisoria nei confronti della politica estera italiana, a proposito della guerra in Ucraina. E sapete chi l'ha condivisa sui suoi profili social? Claudio Cominardi, deputato e tesoriere del Movimento cinque stelle. Che l'ha pubblicata questa mattina su Instagram senza commenti o descrizioni.

Una scelta che non è piaciuta agli eletti grillini. Se è vero che da subito nellle chat del M5s gli animi si sono surriscaldati. "E' molto grave, Cominardi ricopre un ruolo di vertice nel Movimento. Conte dovrebbe scusarsi con Draghi", ha detto all'Adnkronos un parlamentare grillino. Evidentemente alterato per l'ambiguità del suo partito. Che giorno dopo giorno, sulla guerra in Ucraina come sull'inceneritore di Roma, dimostra di voler sgambettare il premier. Adesso se ne fa pure beffe su Instagram.