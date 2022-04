Israele e l'orrore di Bucha

Nella più forte denuncia israeliana dall’inizio della guerra e dell’invasione russa dell’Ucraina, il ministro degli Esteri Yair Lapid ha descritto gli omicidi di Bucha, alla periferia di Kyiv, come “crimini di guerra”. “Ancora una volta, un paese grande e potente ha invaso un vicino più piccolo senza alcuna giustificazione”, ha detto Lapid. “Ancora una volta, il terreno è intriso del sangue di civili innocenti. Le immagini e le testimonianze dell’Ucraina sono orribili. Le forze russe hanno commesso crimini di guerra contro una popolazione civile indifesa. Condanno fermamente questi crimini di guerra”. Anche il premier Naftali Bennett, che aveva intavolato una discussione con Putin e Zelensky su come finire la guerra, ha condannato gli omicidi di Bucha, ma non ha citato la Russia. “Siamo scioccati dalle immagini orribili che escono da Bucha, scene terribili, e le condanniamo fermamente”, ha detto Bennett. “Le immagini sono molto dure. La sofferenza che il popolo ucraino sta affrontando è enorme e stiamo facendo tutto il possibile per aiutare”.

