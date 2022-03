Altro attacco in Israele, mentre si valuta l'evoluzione degli Accordi di Abramo a “Nato araba”

Ieri sera in Israele un uomo armato ha ucciso almeno cinque persone aprendo il fuoco sui passanti a Bnei Brak, nella periferia di Tel Aviv. Secondo i media locali si tratterebbe di un attacco terroristico, il terzo in appena una settimana. Secondo l’emittente Channel 12, le autorità israeliane sospettano che l’attentatore, ucciso dalle forze di sicurezza, sia un palestinese della West Bank. Il premier Naftali Bennett ha convocato una riunione urgente con il ministro della Difesa Benny Gantz, mentre decine di residenti di Bnei Brak sono scesi in strada e hanno lanciato slogan come “morte agli arabi” e “vendetta”. L’attacco arriva a poche ore dalla partenza del segretario di stato americano, Antony Blinken, che lunedì era in Israele per partecipare a un vertice con le autorità israeliane e gli altri paesi arabi che fanno parte degli Accordi di Abramo. Poche ore prima dell’inizio del summit, due agenti della polizia di frontiera israeliana, appena 19enni, erano stati uccisi a Hadera in un altro attacco rivendicato dallo Stato islamico, il primo in Israele dal 2017. E prima ancora, un altro attentato a Be’er Sheva era stato sferrato da arabi-israeliani radicalizzati all’interno della Linea verde.

