Perché c'è una nuova ondata di terrore in Israele

Quattro attentati e 11 morti in appena sette giorni sono il segnale che Israele è sull’orlo di “una nuova ondata di terrore”, ha detto ieri il premier Naftali Bennett in un discorso alla nazione. Bennett è finito sotto accusa perché era dal 2017 che lo Stato islamico non rivendicava attentati in Israele, ed era addirittura dalla seconda intifada del 2006 che il paese non contava tanti morti. Tutti e quattro gli attacchi di questi giorni hanno colpito il cuore del paese, mettendo in dubbio le capacità delle forze di sicurezza e quelle del governo, dove c’è solo il ministro della Difesa, Benny Gantz, a vantare un’esperienza sul campo tra le forze armate. “Cosa ci si aspetta da voi, cittadini israeliani? Vigilanza e responsabilità – ha detto il premier – Per chiunque abbia il porto d’armi, questo è il momento di portare con sé la pistola”. L’invito di Bennett alla difesa diffusa è la risposta che chiedevano gli israeliani, spaventati da una minaccia che interessa zone diverse e lontane del paese.

