Il fantasma di Abu Ubaida

Abu Ubaida è il portavoce delle brigate Qassam, quindi dei combattenti del gruppo palestinese Hamas. Abu Hamza è il portavoce del battaglione al Quds, quindi dei combattenti del gruppo palestinese del Jihad islamico. Insieme sono le voci delle due organizzazioni armate più forti della Striscia di Gaza e ogni giorno danno aggiornamenti sui loro canali Telegram. Non è roba di nicchia – Abu Ubaida ha 130 mila follower sul suo canale personale, senza contare che parla ovviamente sui canali ufficiali – anzi è routine quotidiana per tutti i media del mondo che seguono il conflitto in corso. Abu Ubaida e Abu Hamza in questi giorni sono di fatto gli unici rappresentanti dei palestinesi che combattono a Gaza, ma sono assenti dal dibattito quasi globale che si tiene a ogni ora del giorno e della notte su Israele e Palestina. Sono sconosciuti al grande pubblico. Non sono mai citati sui social, che per numeri di contatti e letture sono più forti dei media tradizionali (che invece seguono le notizie per professione e talvolta li citano). Nelle mille “spiegazioni su cosa sta succedendo a Gaza” e nei mille aggiornamenti che ogni giorno si vedono su Facebook, su Instagram, su Tik Tok e altrove i due portavoce ufficiali dello schieramento palestinese non compaiono. E’ come se Abu Ubaida e Abu Hamza non esistessero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni