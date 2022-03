Israele accoglie in massa gli ucraini

Israele si sta preparando per la più grande ondata di rifugiati non ebrei nella sua storia e gli ucraini in arrivo costringono lo stato ebraico a bilanciare il suo desiderio storico di aiutare le persone in fuga dalla guerra con la sua responsabilità di essere il paese-rifugio per gli ebrei. 18 mila rifugiati ucraini sono già arrivati ​​in Israele, ma due terzi di loro non hanno radici ebraiche. E l’afflusso ha scosso Israele, che ha una popolazione di 9,3 milioni e una “Legge del ritorno” che consente l’immigrazione e la naturalizzazione soltanto a chi è ebreo.

