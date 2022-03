Nel sud ucraini stanno ricacciando gli invasori da dove sono venuti, ma intanto Mariupol cade

Mykolaïv, dal nostro inviato. Il fronte sud della guerra in Ucraina è quello aperto dai russi per togliere agli ucraini l’accesso al mare. Per completare la manovra le colonne di corazzati della cosiddetta “operazione speciale” ordinata dal presidente russo Vladimir Putin devono prendere quattro città: da est a ovest Mariupol, Kherson, Mykolaïv e Odessa, la più celebre. Mariupol si arrenderà entro pochi giorni dopo un assedio brutale e dopo bombardamenti che potrebbero avere ucciso cinquemila persone, secondo fonti locali. Kherson è finita sotto il controllo dei soldati russi subito, al primo giorno di guerra, perché è bastato loro attraversare il confine dalla Crimea occupata (è una cosa da ricordare quando si parla di tregue e condizioni: ogni concessione territoriale diventa un trampolino di lancio nella guerra successiva). Poi c’è Mykolaïv, che fa anche da barriera sulla strada verso Odessa. Se cadesse una comincerebbe la battaglia per prendere l’altra. Nell’Ucraina del sud però c’è una svolta in questi giorni: gli ucraini si riprendono pezzi di territorio che erano sotto il controllo dei soldati russi. Se prima la guerra russa tendeva senza arrivarci verso Odessa adesso la risposta ucraina tende senza arrivarci verso Kherson. E’ la dimostrazione che quando i portavoce russi dicono che l’operazione in Ucraina “sta andando secondo i piani” dicono una cosa falsa.

