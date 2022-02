L'evacuazione della sinagoga di Odessa

Il direttore della più grande sinagoga di Odessa, in Ucraina, ha girato un video in cui, in lacrime, chiede una preghiera per la sua comunità: è iniziata l’evacuazione, durante Sabbath. Odessa, la splendida città che s’affaccia sul mar Nero, una volta ospitava la terza più grande comunità ebraica del mondo. Poi arrivarono i pogrom, la Shoah nazista e le purghe staliniane. La città, che era stata per metà ebraica, aveva solo il 6 per cento di abitanti ebrei quando l’Unione sovietica è collassata e qui la minaccia di guerra suscita ricordi di orrori ancor più che in altri posti. Prima che la guerra iniziasse, a Odessa le persone hanno trascorso gli ultimi giorni a esplorare rifugi antiaerei, mentre i leader religiosi hanno assunto guardie personali e invitato le autorità a studiare dei piani di evacuazione il più rapidamente possibile.



