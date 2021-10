I numeri sulla pericolosità dei free vax

Il numero dei decessi giornalieri a causa del Covid è tanto più basso quanto è più alto il tasso di copertura vaccinale. Questo ormai è un dato di fatto. Basta guardare i numeri. Solo per fare alcuni esempi, la Danimarca registra 0,3 decessi giornalieri per milione di abitanti a fronte del 75,4 per cento della popolazione vaccinata. In Portogallo si hanno 0,7 decessi per milione di abitanti con l’85,2 per cento della popolazione ad aver completato il ciclo vaccinale. Tra quelle che fanno segnare i risultati migliori troviamo anche l’Italia che, grazie al 74,2 per cento della popolazione vaccinata, si ferma a 0,6 decessi causa Covid per milione di abitanti. Per dare la misura della abissale differenza con paesi che segnano bassi tassi di copertura vaccinale basta osservare quanto sta accadendo in Russia, dove si hanno 7 decessi per milione di abitanti a fronte del 33 per cento della popolazione vaccinata. O ancora la Romania, con 17,2 decessi per milione di abitanti ed il 29,6 per cento della popolazione vaccinata.

