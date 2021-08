Danimarca pioniera. Viaggio nella “quasi-normalità”

Ridere, ridere, ridere ancora: “la gente per strada balla e si abbraccia, via le mascherine, addio distanziamento”. Non c’è ancora musica di tamburelli fino all’aurora, “perché i night club restano off limits e i bar alle 2 chiudono”, spiega al Foglio Astrid Helmer Mørck, cronista della pandemia per il canale pubblico Tv2. “Ma è questione di giorni. Gli ospedali sono vuoti”. Meno di cento ricoverati, una decina in terapia intensiva: quella nera signora – in tutto 2.500 decessi su una popolazione di 6 milioni – non è mai stata così lontana da quando esiste il Covid. Così la Danimarca ha deciso di fare il grande salto “verso la quasi-normalità”: oggi il superamento delle restrizioni, a partire da ottobre in archivio anche il ‘Coronapas’. L’analogo del nostro certificato verde, che “a Copenaghen però è in vigore dallo scorso 6 aprile”. Quattro mesi esatti prima dell’Italia: praticamente un’era pandemica. E dunque un racconto dal futuro, tra rischi e benefici, da seguire con attenzione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE