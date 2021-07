Sui vaccini l'Ue è un modello

Il sorpasso sugli Usa, il green pass e quel che c’è da fare per l’immunità globale

I 27 paesi dell’Unione europea hanno somministrato più dosi di vaccino ogni cento persone rispetto agli Stati Uniti, e all’inizio del mese l’Ue ha superato l’America nella percentuale di abitanti che hanno ricevuto la prima dose. Il sorpasso c’è stato, il cosiddetto ritardo europeo era temporaneo: quando lo si diceva mesi fa, si passava per ciechi europeisti negazionisti. La strategia europea ha incontrato degli ostacoli ma ha anche trovato il modo di superarli, accelerando approvvigionamenti e campagne vaccinali e non abdicando alla solidarietà globale, come invece hanno fatto il Regno Unito (che ha potuto mantenere livelli alti di vaccinazione grazie all’export dell’Ue) e gli Stati Uniti.