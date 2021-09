La destra a due velocità

La geografia amministrativa dell’Italia mostra una prevalenza del centrodestra nelle regioni, che ha come contrappeso una prevalenza del centrosinistra nelle città. Soprattutto in quelle capoluogo. Nell’ultima tornata c’è stata un’affermazione di candidate dei 5 stelle a Torino e a Roma e di un “giustizialista” a Napoli, ma a quanto pare anche queste anomalie sono destinate a essere risolte a vantaggio della sinistra nei rinnovi imminenti. A prima vista si tratta di una differenza sociologica, di una presenza particolarmente accentuata nei centri urbani del ceto medio intellettuale o burocratico più orientato a sinistra, ma meno presente nell’insieme dei territori regionali. Tuttavia ci sono elementi, come il fatto che lo stesso elettorato urbano si comporta in modo diverso nelle elezioni regionali e spesso in quelle politiche, che fanno pensare ad altre spiegazioni.

