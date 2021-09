Salvini vuole cambiare strategia: "Io sono moderato. Giorgetti al governo l'ho voluto io"

Sieti liberi di non crederci ma Matteo Salvini sta dicendo queste cose: “Io sono un moderato. Giancarlo Giorgetti al governo ce l’ho messo io. Dobbiamo cambiare agenda e linguaggio. Non parliamo più di green pass ma di responsabilità”. Avete capito come si vive nella Lega? Gli spelacchiati che se ne vanno? “Meglio”. La crisi di consenso al sud? “Annunceremo nuovi ingressi”. Sta per cambiare un’altra volta l’algoritmo.

