Giorgetti boccia la rincorsa a Meloni: "E' da sciocchi". E al Senato la Lega sbanda

Tutto starebbe, per Giancarlo Giorgetti, a riconoscere l’inutilità della rincorsa. “Ché inseguire la Meloni all’opposizione ma stando al governo è sciocco”, dice il ministro dello Sviluppo. E del resto, che a furia di scantonare si rischi il cappottamento, se ne è accorto giorni fa anche Massimiliano Romeo, capo della Lega in Senato, che a un certo punto ha chiesto a Federico D’Incà l’impensabile. “Meglio la fiducia, sennò i miei sul green pass non li tengo”, ha sibilato Romeo all’orecchio del ministro grillino per i Rapporti col Parlamento. Il quale, stremato da settimane di passione e di scempiaggini leghiste intorno ai vaccini, è quasi sobbalzato. “Ma se ci mettessimo a votare gli emendamenti di Fratelli d’Italia – ha spiegato Romeo – mi ritroverei con una parte dei miei senatori che li sosterrebbe”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE