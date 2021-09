I disincentivi al vaccino dei sindacati

Siccome non riesce a fare una totale marcia indietro rispetto al no iniziale, sul green pass il sindacato preferisce tenere una posizione incomprensibile. “Abbiamo ribadito al governo che noi pensiamo che la strada migliore sia quella di un provvedimento legislativo per l’obbligo vaccinale”, ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, sapendo di fare una richiesta che al momento non è sul tavolo. Dato che, come è noto, il governo preferisce estendere a tutti i luoghi di lavoro l’obbligo del green pass, che è già in uso. Però non si capisce perché, rispetto a questo strumento che è meno stringente dell’obbligo vaccinale tout court, Landini risponda con una richiesta di “tamponi gratuiti” almeno fino a fine anno. E’ ovvio che se il governo estende il green pass per far aumentare le vaccinazioni, la gratuità del tampone diventa un modo per aggirare il vaccino e neutralizzare lo scopo del green pass.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE