"Caro Maurizio, così proprio non va". Lo scontro tra Draghi e Landini intorno al green pass

Che i toni si stessero surriscaldando, tutti i presenti se ne erano accorti. Ma che fosse proprio Mario Draghi in persona a offrire la proposta da "prendere o lasciare", quella che avrebbe dovuto chiudere la trattativa, per poi mettere nell'angolo Maurizio Landini e scoprirne il bluff, forse in pochi se lo aspettavano ieri pomeriggio, durante il vertice a Palazzo Chigi tra la delegazione di governo e i leader della triade siandacale per confrontarsi sull'estensione del green pass. "Allora facciamo così", ha tagliato corto il premier quando s'è accorto che la negoziazione si stava accartocciando su se stessa. "Facciamo così: noi vi garantiamo un periodo transitorio in cui ci facciamo carico del costo dei tamponi per i lavoratori. Un periodo comunque breve: quindici, venti giorni. Però tu, Maurizio, ti impegni fin d'ora a dire che questa è una soluzione giusta, che il ricorso ai tamponi per evitare la vaccinazione è sbagliata, e che insomma è corretto introdurre l'obbligo del green pass in fabbrica e in azienda senza che si richieda allo stato di offrire tamponi gratuiti ai dipendenti del settore pubblico e privato". Passano pochi secondi di silenzio. Imbarazzo. Attesa. Poi Landini replica stizzito: "No, non possiamo starci. Per noi l'opzione da seguire resta comunque l'altra e io non potrò non dirlo pubblicamente".

