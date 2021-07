Lo spyware Orbán (e gli impostori)

L’Ue non può accettare che un paese membro si comporti come l’Arabia Saudita

Il governo di Budapest ha utilizzato lo spyware Pegasus per spiare giornalisti, proprietari di media, parlamentari dell’opposizione e avvocati, tutti conosciuti per le loro critiche nei confronti di Viktor Orbán. L’Ungheria è il solo paese membro dell’Ue a essere coinvolto nello scandalo rivelato da diciassette media internazionali sull’utilizzo abusivo della tecnologia della società israeliana NSO Group, grazie ai dati messi a disposizione da Forbidden Stories e Amnesty International e alla testimonianza di un ex impiegato.